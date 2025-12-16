Newsletter
Steiner Blaulichtfamilie organisiert DKMS-Typisierungsaktion am 20. Dezember im Rathaus Stein
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am kommenden Samstag, den 20. Dezember 2025, findet im Steiner Rathaus eine bedeutende Typisierungsaktion der DKMS statt. Zwischen 11:00 und 16:00 Uhr sind alle gesunden Personen zwischen 17 und 55 Jahren eingeladen, sich als potenzielle Stammzellenspender registrieren zu lassen. Die Aktion wird von der sogenannten Blaulichtfamilie Stein, die aus der Feuerwehr, dem BRK und der Polizei besteht, in Zusammenarbeit mit der Stadt Stein organisiert.

Wichtige Rettungsaktion für Betroffene

Für viele Menschen, die auf eine Stammzellenspende angewiesen sind, stellt diese die einzige Chance auf Heilung dar. Deshalb haben die verschiedenen Institutionen beschlossen, eine gemeinsame Registrierungsaktion im Steiner Rathaus durchzuführen. Anwesende Angehörige der Blaulichtfamilie werden die Aktion unterstützen und bei der Registrierung helfen.

Unkomplizierter Ablauf für Spender

Interessierte Spender können sich schnell und problemlos mittels eines Wangenabstrichs registrieren lassen. Dieser Vorgang nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Die Veranstalter hoffen auf eine rege Teilnahme, um möglichst viele neue Spenderinnen und Spender gewinnen zu können.

Weitere Details zur Veranstaltung sind im angehängten Flyer nachzulesen.

Die Blaulichtfamilie Stein und die Stadt Stein setzen große Hoffnungen in diesen Aktionstag und hoffen auf zahlreiche Unterstützung aus der Bevölkerung.

Erstellt durch: Janine Mendel

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel