Steinmeier plant Fernsehansprache zur Coronakrise

Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Fernsehansprache zur Coronakrise. Das Staatsoberhaupt werde sich am Samstag zur aktuellen Lage angesichts der Coronavirus-Pandemie äußern, teilte die Sprecherin des Bundespräsidenten am Montagnachmittag mit. Die Ansprache soll demnach im ZDF und in der ARD jeweils nach den Hauptnachrichtensendungen übertragen werden.

Frank-Walter Steinmeier, über dts Nachrichtenagentur

Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Die Bundeskanzlerin hatte sich bereits am 18. März mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung gewandt. In der Regel richtet sich der Bundespräsident nur zu Weihnachten per TV-Ansprache an die Bürger.