Steinmeier verurteilt Anschlag in Wien als „abscheuliche Gewalt“

Nach dem Anschlag in Wien hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen kondoliert. „Wir verurteilen diese abscheuliche Gewalt“, so Steinmeier am Dienstag. Die „erschreckenden Nachrichten“ seien in Deutschland mit „Bestürzung und großer Anteilnahme aufgenommen worden“.

Im Namen der Bundesrepublik Deutschland sprach Steinmeier Van der Bellen und Österreich sein tiefes Beileid aus. „Unsere Gedanken gelten ganz besonders den Angehörigen und Freunden der Opfer und den Verletzten.“ Deutschland stehe im Kampf gegen den islamistisch motivierten Extremismus und Terrorismus fest an der Seite Österreichs.

Bei dem Anschlag am Montagabend waren aktuellen Behördenangaben zufolge inklusive Attentäter mindestens fünf Personen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.