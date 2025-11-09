Steinwürfe auf Zug, entlaufener Hund und Gewaltdelikte: Bundespolizei gefordert

München, Holzkirchen – Die Bundespolizei in München hatte am vergangenen Wochenende eine Vielzahl von Einsätzen zu bewältigen.

Steinwürfe auf Eurocity-Lokomotive

Am Freitagabend, den 7. November, warfen Unbekannte im Bereich zwischen Süd- und Ostbahnhof Steine auf die Lokomotive eines Eurocity, der sich auf der Strecke von Frankfurt nach Graz befand. Die Frontscheibe der Lokomotive wurde beschädigt, die Schadenssumme liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Der Zugführer beobachtete zwei Personen auf einer Fußgängerüberführung, die jedoch nicht mehr angetroffen werden konnten. Der Eurocity setzte seine Fahrt mit einer Stunde Verspätung fort. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Hund im Stammstreckentunnel

Am Samstagabend entdeckte der Fahrer einer S-Bahn einen Hund im Stammstreckentunnel zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz. Der Vierbeiner lief in Richtung Marienplatz und konnte nach 20 Minuten mit einer Fangstange gesichert werden. Da kein Besitzer ermittelt werden konnte, wurde der Schäferhund ins Tierheim Riem gebracht.

Gewalttätiger Streit in Holzkirchen

Zwei alkoholisierte Männer gerieten am Samstagvormittag in einer Regionalbahn in Streit, der sich am Bahnsteig in Holzkirchen fortsetzte. Der Konflikt resultierte in körperlichen Auseinandersetzungen und Verletzungen bei beiden Beteiligten. Die Polizei ermittelt gegen die 22- und 23-jährigen Ukrainer wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Körperverletzung und Widerstand am Hauptbahnhof

Ein 40-jähriger Mann attackierte am Samstagnachmittag in einer regionalen Bahn seine 38-jährige Lebensgefährtin und einen nigerianischen Passanten und leistete Widerstand gegen die Polizei. Gegen ihn liegen mehrere Anzeigen vor, doch er wurde auf freien Fuß gesetzt.