Steinwürfe und Angriffe auf Polizisten im Bahnhof Grafing: Zwei Männer flüchten nach Beleidigungen und Gewaltandrohung

Am Montagabend, den 22. Dezember, wurden Bundespolizisten im Bahnhof Grafing, Landkreis Ebersberg, Opfer von Beleidigungen und Angriffen. Zwei Männer, 28 und 30 Jahre alt und beide afghanischer Herkunft, befanden sich gegen 19:50 Uhr in den Gleisen. Der Ältere soll einen noch unbekannten Mann mit Schottersteinen beworfen haben, bevor der jüngere Mann ihm half, zurück auf den Bahnsteig zu gelangen. Eine Polizeistreife des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord nahm beide wenig später in Gewahrsam, wobei die Situation eskalierte.

Angriff auf Beamte und anschließende Inhaftierung

Während der 30-jährige Mann in Schutzgewahrsam genommen wurde, verschlechterte sich der Zustand des 28-Jährigen, der unter Alkoholeinfluss (2,3 Promille) und möglicherweise Drogen stand, erheblich. Er versuchte, die Beamten zu treten und bespuckte sowie beleidigte sie. Die Rettungssanitäter mussten ihn unter Polizeibewachung in ein Krankenhaus bringen, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I Blut abgenommen wurde. Beide Männer sind polizeibekannt und blieben auf freiem Fuß, stehen jedoch unter Verdacht des Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

Weitere Eskalationen in Bahnhöfen am selben Wochenende

Bereits am Sonntag, dem 21. Dezember, kam es im Bahnhof Laim zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine 18-jährige Kroatin sich durch die Blicke zweier deutscher Männer belästigt fühlte. Der anschließende Streit eskalierte in eine Auseinandersetzung, die zu leichten Verletzungen führte. Auch bei diesem Einsatz ermittelt die Bundespolizei wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Am selben Tag führte eine Kontrolle am Hauptbahnhof München zur Feststellung eines Vollstreckungshaftbefehls gegen einen 31-jährigen Bosnier. Er konnte eine Geldstrafe begleichen und entging so einer 30-tägigen Haft. Ein weiterer Haftbefehl wurde gegen einen 53-jährigen Deutschen vollstreckt, der seine gegen das Betäubungsmittelgesetz verhängte Freiheitsstrafe noch nicht angetreten hatte.