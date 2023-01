Immer am zweiten Sonntag im Monat können Besucher des Fugger und Welser Erlebnismuseums an einer Sonderführung teilnehmen. Beim ersten Termin im neuen Jahr dreht sich alles um »Sternenlicht auf Meereswogen«. Es geht um die Seefahrt, den Handel mit exotischen Früchten, aber auch um das dunkelste Kapitel der Neuzeit: Den Handel mit versklavten Menschen.

Die Führung findet am Sonntag, den 08. Januar um 11.00 Uhr statt.

»Sternenlicht auf Meereswogen«

Um 1500 vergrößerte sich die Welt, auch dank neuen Kartenmaterials wie dem von Martin Waldseemüller. Wie konnte ein Kartograf der Renaissance solche Weltkarten erstellen? Ohne die Seereisen der Entdecker wäre dies nicht möglich gewesen. Doch solche Seereisen waren sehr gefährlich. Wer reiste an Bord dieser Schiffe mit und warum? Wie war das Leben an Bord? Was bedeuteten die Raubzüge der Europäer für die Menschen in Südamerika und Afrika?

Erfahren Sie bei dieser Museumsführung mehr über den Handel mit exotischen Früchten, aber auch über eines der dunkelsten Kapitel in der Neuzeit: den Handel mit versklavten Menschen.

Treffpunkt ist das Fugger und Welser Erlebnismuseum – Äußeres Pfaffengässchen 23, 86152 Augsburg.

Kosten: 10 € inkl. Eintritt (8 € ermäßigt).

Dauer: 1 Stunde

Tickets unter https://www.fugger-und-welser-museum.de/programm/

Weitere Informationen zu öffentlichen und buchbaren Führungen im Fugger und Welser Erlebnismuseum unter:

