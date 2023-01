Am Dreikönigstag besuchten Sternsinger der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Memmingen die Patientinnen und Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden des Klinikums und überbrachten den Segen „Christus segne dieses Haus“.

Die als Könige verkleideten jungen Erwachsenen sangen während des Gottesdienstes in der weihnachtlich geschmückten Klinikkapelle und anschließend noch in der Eingangshalle des Krankenhauses. Sie sammelten Spenden für benachteiligte Kinder in der ganzen Welt.

„Der Besuch der Sternsinger war wieder eine schöne Bereicherung für unser Haus“, sagte Anette Stark, die Leiterin der Katholischen Klinikseelsorge.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht heuer der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen.