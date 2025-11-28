Stichverletzung bei Auseinandersetzung in Traunstein: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend, dem 27. November 2025, ereignete sich nahe eines Einkaufszentrums in Traunstein eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt eine Person eine erhebliche Stichverletzung. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Traunstein haben die Ermittlungen aufgenommen.

Notruf alarmiert Polizei – Erste Erkenntnisse

Gegen 18.45 Uhr meldeten Passanten der Polizei über den Notruf eine körperliche Auseinandersetzung nahe eines Traunsteiner Einkaufszentrums. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt eine Person erhebliche Stichverletzungen im Oberkörperbereich, während weitere Personen leicht verletzt wurden.

Medizinische Versorgung und Ermittlungsfortschritte

Das Opfer mit der Stichverletzung wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Es handelt sich um einen türkischen Mann im Heranwachsendenalter, der stationär aufgenommen wurde. Laut Ärzteauskunft sind die Verletzungen nicht lebensgefährlich.

Die örtliche Polizeiinspektion Traunstein leitete zusammen mit der Bundespolizei umfassende Fahndungsmaßnahmen ein. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein wurde noch am selben Abend hinzugezogen. Die Verdachtsfälle auf versuchtes Tötungsdelikt und gefährliche Körperverletzung werden vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft weiterverfolgt.

Zeugenaufruf und Hinweisbitte

Die Hintergründe, das Motiv und die genauen Tatumstände sind derzeit unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise:

Wer hat am Donnerstag, den 27. November 2025, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr Beobachtungen im Bereich des Kaufland-Geländes in Traunstein gemacht, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten?

Insbesondere wird ein männlicher Zeuge gesucht, der sich während des Vorfalls auf dem Parkdeck der Kauflandfiliale in Traunstein aufhielt und die beteiligten Personen aus der Entfernung angesprochen haben soll.

Diesen Zeugen sowie weitere Personen mit sachdienlichen Hinweisen wird geraten, sich an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/98730 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.