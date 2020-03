Stichwahlen in Bayern – Post führt Sonderleerung der Briefkästen durch

In vielen bayerischen Städten, Gemeinden und Landkreisen sind die Wähler nochmals aufgerufen ihre Stimme abzugeben. In 750 Fällen wurde nach Angaben des Innenministeriums im ersten Durchgang der Kommunalwahlen vor gut zwei Wochen kein Sieger ermittelt rund 750 Stichwahlen. Jetzt sind die Bürger im Rahmen einer Briefwahl aufgerufen nochmals für ihren ersten Bürgermeister, Oberbürgermeister oder Landrat zu stimmen. Auch in den drei Metropol-Städten Augsburg, München und Nürnberg ist dies der Fall.

Diese Wahl wird auf der aktuellen Corona-Pandemie als reine Briefwahl stattfinden, eine Abgabe der Stimme in einem Wahlbüro ist nicht möglich. Damit sichergestellt wird, das möglichst jede abgegebene Stimme gezählt wird, wird die Deutsche Post am Samstag, 28. März, in ganz Bayern alle Briefkästen nach 18 Uhr nochmals leeren. Damit werden alle Wahlbriefe, die bis Samstag, 28. März, 18 Uhr, in die Briefkästen der Deutschen Post eingeworfen werden, rechtzeitig den Wahlämtern in Städten und Gemeinden zugeleitet.