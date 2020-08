Stiefkinder missbraucht – Prozessbeginn in Memmingen erhebt Anklage

Am Dienstag, den 18.08.2020 um 13.00 Uhr beginnt im Sitzungssaal 132 des Landgerichts Memmingen vor der großen Strafkammer der Prozess gegen Roland L. Dem 62 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, in zahlreichen Fällen die Tochter seiner Lebensgefährtin missbraucht zu haben. Er befindet sich deswegen in Untersuchungshaft.



Im Herbst 2016 zog die Lebensgefährtin des Angeklagten mit ihrer damals 12 Jahre alten Tochter und deren 4 Jahre jüngeren Bruder zum Angeklagten in dessen damalige Wohnung in Kirchhaslach. Spätestens ab dem Herbst 2016 sollen dort die sexuellen Übergriffe des Angeklagten auf die Tochter seiner Lebensgefährtin begonnen haben. Diese wurden dadurch erleichtert, dass der Angeklagte aufgrund regelmäßiger nächtlicher Tätigkeit unter Tags oft allein mit den Kindern zu Hause war.

Mindestens zwei Jahre dauerte der Horror an

Spätestens Ende 2017 zogen der Angeklagte, seine Lebensgefährtin und deren beiden Kinder in ein Haus in Egg an der Günz. Dort sollen die sexuellen Übergriffe des Angeklagten bis 01.12.2019 angedauert haben.

Die Geschädigte offenbarte sich erst am 04.12.2019 ihrer Mutter, da sie den Angeklagten als Vaterfigur sah, und dieser, wenn sie sich ihm verweigerte, sich ihr gegenüber entsprechend abweisend verhielt und er ihr damit drohte, dass ihre Mutter sie beide aus dem Haus werfen würde, wenn sie ihrer Mutter etwas erzählen würde.

Fast 100 Fälle

Dem im Wesentlichen geständigen Angeklagten wird deswegen der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern in 21 Fällen, der sexuelle Missbrauch von Kindern in 3 Fällen und der Missbrauch von Schutzbefohlenen in 69 Fällen vorgeworfen. Für den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sieht das Gesetz (für jeden einzelnen Fall) eine Mindeststrafe von 2 Jahren vor, wobei die dann zu verhängende Gesamtstrafe nicht durch Addition der Einzelstrafen sondern durch Erhöhung der schwersten Strafe gebildet wird.



Im Moment sind Fortsetzungstermine am Mittwoch den 19.08.2020 und Donnerstag den 20.08.2020 jeweils um 09.30 Uhr im Sitzungssaal 132 vorgesehen.