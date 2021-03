Produktbezeichnung:

Stieltopf 16 cm

Serie Jasmin

Typ:

Bedarfsgegenstände

Hersteller (Inverkehrbringer):

HATEX AS GmbH & Co. KG

Grund der Warnung:

Die Elemente Blei und Cobalt können bei der haushaltsüblichen Verwendung der

abgebildeten Stielkasserolle in einer nicht unerheblichen Menge freigesetzt

werden. Diese Elemente können auf die zubereiteten Lebensmittel, die sich in

der Stielkasserolle befinden, übergehen. Eine Gesundheitsgefährdung kann bei

der sensiblen Verbrauchergruppe der Kinder somit nicht ausgeschlossen

werden.

Betroffene Länder:

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen