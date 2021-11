Stiko-Mitglied erwartet Empfehlung zu Kinder-Impfung im Dezember

Martin Terhardt, Mitglied der Ständigen Impfkommission, rechnet mit einer Empfehlung für Kinder-Impfungen im Dezember. „Die Zulassungsbehörde hat angekündigt, dass sie bis irgendwann im Dezember braucht, bis diese Zulassung kommt oder auch nicht kommt“, sagte er dem Nachrichtensender „Welt“. Und weiter: „Ich denke sie wird kommen. Und wir in der Stiko werden halt auch jetzt im Laufe des Novembers anfangen dieses Thema zu beraten.“

Aufgezogene Impfspritzen, über dts Nachrichtenagentur

Es werde „sicherlich eine schwierige Beratung“, weil die Datenlage zu diesen Impfungen bisher auch nur klein sei – vor allem, was seltene Risiken angeht – „aber es wird dazu sicherlich eine Stellungnahme in welcher Richtung auch immer im Dezember auch von der Stiko geben“, so Terhardt.