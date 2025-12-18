Newsletter
Donnerstag, Dezember 18, 2025
Politik & Wirtschaft
Stimmung in deutscher Exportwirtschaft nur leicht gestiegen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich zuletzt nur geringfügig aufgehellt.

Containerschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im Dezember auf -3,1 Punkte, nach -3,8 Punkten im November, wie das Ifo-Institut am Donnerstag mitteilte. "Die Exportwirtschaft schließt das Jahr enttäuschend ab", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Der Ausblick auf das erste Quartal 2026 ist eher verhalten. Eine echte Belebung der Exporte will nicht aufkommen."

Die Automobilbranche und der Maschinenbau sind überwiegend zurückhaltend und erwarten rückläufige Exporte. Die Nahrungsmittelindustrie rechnet ebenfalls mit Rückgängen, allerdings weniger stark als noch im Vormonat. Die Hersteller von elektronischen und optischen Erzeugnissen blicken dagegen überwiegend optimistisch auf die kommenden Monate. Sie erwarten ein wachsendes Auslandsgeschäft.

Auch der Export der Getränkehersteller zieht an – der Indikator stieg auf den höchsten Wert seit April. Unter den Herstellern elektrischer Ausrüstungen ist die zeitweise Euphorie vergangener Monate verflogen: Sie erwarten nur noch geringe Zuwächse beim Export.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

