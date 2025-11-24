Newsletter
Montag, November 24, 2025
6.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im November auf 88,1 Punkte, nach 88,4 Zählern im Oktober, wie das Ifo-Institut am Montag mitteilte. Beobachter hatten dagegen mit einem minimalen Anstieg gerechnet.

Stimmung In Deutscher Wirtschaft Etwas Schlechter
Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Rückgang war auf pessimistischere Erwartungen zurückzuführen. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage hingegen etwas besser. Die deutsche Wirtschaft zweifelt insgesamt an einer baldigen Erholung.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index gefallen. Insbesondere die Erwartungen bekamen einen deutlichen Dämpfer. Die Unternehmen blicken skeptischer auf die kommenden Monate und der Auftragsbestand war leicht rückläufig. Mit den laufenden Geschäften waren sie hingegen etwas zufriedener.

Im Dienstleistungssektor hat sich das Klima erneut aufgehellt. Die Dienstleister beurteilten die aktuelle Lage etwas besser, die Aussichten trübten sich jedoch leicht ein. Einen merklichen Rückschlag gab es im Bereich Transport und Logistik. Im Tourismus hellte sich die Stimmung hingegen deutlich auf.

Im Handel hat das Geschäftsklima nachgegeben. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Lage etwas schlechter. Auch ihre Erwartungen rutschten nach unten. Insbesondere der Einzelhandel zeigte sich zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts enttäuscht.

Auch im Bauhauptgewerbe verzeichnete der Index einen Rückgang. Während die aktuelle Lage einen klaren Aufwärtstrend zeigt, fielen die Erwartungen erneut pessimistischer aus. Die schwache Nachfrage bleibt ein bestimmender Engpass.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 23.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute.
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.

Neueste Artikel