Störer und Provokateure zum Sommerauftakt – Stadt Augsburg und Polizei appellieren an Bürger

Das sommerliche Wetter und die Lockerungen der Corona- Regeln machen den verantwortlichen Aufenthalt in der Stadt erfreulicherweise wieder möglich. Am vergangenen Wochenende herrschte erwartungsgemäß starker Andrang in der Augsburg Maximilianstraße sowie in der gesamten Innenstadt. Die Stadt Augsburg und die Polizei begleiten den Stadtsommer 2021 mit einem abgestimmten Sicherheitskonzept, zu dem ein erstes gemeinsames Resümee gezogen werden kann. Und ein Appell ist notwendig.

Schwerpunkte: Außengastronomie und Herkulesbrunnen

Wie am Mittwoch, 02. Juni, vor dem Feiertag am Donnerstag, 03. Juni, war auch am vergangenen Wochenende zu beobachten, dass viele Personen die Abend- und Nachtstunden so nutzen wollen, wie im Rahmen der geltenden Regelungen möglich. Dies wurde von Polizei und Stadt selbstverständlich positiv begleitet wurde. Die Außengastronomie war daher meist sehr gut besucht. Schwerpunkt der Menschenansammlungen in den späteren Abendstunden war erfahrungsgemäß der Bereich um den Herkulesbrunnen. Durch die Abstandshalter am Brunnen wurden unvertretbare Menschenansammlungen vermieden. In der Spitze zählten Polizei und Ordnungsdienst rund 500 bis 600 Personen im Bereich um den Brunnen. Um ca. 01:00 Uhr, obwohl der To- Go-Verkauf bereits seit 00:00 Uhr ordnungsgemäß beendet worden war, befanden sich noch immer viele, teils alkoholisierte Personen in diesem Bereich. Dabei handelte sich überwiegend um junge männliche Erwachsene. Eine Abwanderung war zu diesem Zeitpunkt noch kaum zu erkennen.

Das Verbot von Glasflaschen wurde nicht zufriedenstellend eingehalten. Entsprechend viele Flaschen und Scherben lagen auf der Fahrbahn und vermüllten die Straße.

Die Alkoholisierung führte ferner dazu, dass es zwischen den einzelnen Gruppen gelegentlich zu Streitigkeiten kam. Es war auch zu beobachten, dass einzelne Gruppierungen versuchten, sich unter die Menge der offensichtlich friedlichen Besucherinnen und Besucher zu mischen mit dem Ziel, im Schutz der Masse die Stimmung gegen die Polizei und den Ordnungsdienst anzuheizen.