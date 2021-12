Störung der Software der Bayerischen Impfzentren sorgt für Fehler bei der Terminbuchung

Am gestrigen Mittwoch, 16. Dezember 2021, kam es zwischen 4.30 und 11 Uhr zu einer umfangreichen Störung der Software der Bayerischen Impfzentren.

Aufgrund von Datenbankproblemen konnte man in diesem Zeitraum zwar online Termine buchen und hat auch eine Bestätigung per E-Mail bzw. SMS erhalten, einige der gebuchten Termine wurden aber nicht in BayIMCO hinterlegt. Bürgerinnen und Bürger, die sich gestern im Laufe des Vormittags selbst online Impftermine vereinbart haben, werden deshalb jetzt darum gebeten, sich in ihren BayIMCO-Account einzuloggen, um zu überprüfen, ob der Termin tatsächlich vereinbart wurde.

Sollte kein Termin hinterlegt sein, muss ein neuer Impftermin gebucht werden.