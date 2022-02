Stoppt den Krieg | Hunderte Menschen zeigen sich in Augsburg mit der Ukraine solidarisch

Es gibt wieder Krieg in Europa. Russland hat sein Nachbarland Ukraine angegriffen. Die Bestürzung ist weltweit groß. Auch in Augsburg haben sich hunderte Menschen bei einer Kundgebung solidarisch mit dem betroffenen Land gezeigt.

Bei einer vom Ukrainischen Verein und vom Bündnis für Menschenwürde organisierten Kundgebung auf dem Rathausplatz hatten sich mehr als 300 Personen versammelt. Auch viele Politiker des Augsburger Stadtrats hatten sich angeschlossen, die Sitzung des Stadtparlaments war extra unterbrochen worden.

Immer wieder ergriffen Menschen das Wort, sprachen Worte gegen den Krieg und schilderten ihre Erfahrungen. Teilnehmer hatten Oberbürgermeisterin Eva Weber aus Dankbarkeit für ihre Teilnahme eine Flagge des betroffenen Landes geschenkt. Auch sie wand sich, mit dieser Fahne in der Hand, mit einer kurzen Ansprache an die Teilnehmer. „Dieser Krieg geht uns alle an!“. Auch die Bundestagsabgeordneten Dr. Volker Ullrich (CSU) und Ulrike Bahr (SPD) waren auf den zentralen Platz gekommen, um sich solidarisch zu zeigen.

Natürlich war der Krieg auch fernab des Rathausplatzes das beherrschende Thema in der Augsburger Stadtgesellschaft.