Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
11.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Strack-Zimmermann drängt auf Freigabe russischer Assets für Ukraine

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat vor dem EU-Rat in Brüssel die EU eindringlich aufgefordert, die geplanten Hilfsgelder für die Ukraine ohne Verzögerung freizugeben. “Die Assets müssen am Donnerstag freigegeben werden – 140 Milliarden an die Ukraine. Wenn dieser Druck nicht kommt, hat Europa versagt, und das wäre eine weitere Katastrophe”, sagte sie dem Magazin Politico.

Strack-Zimmermann Drängt Auf Freigabe Russischer Assets Für Ukraine
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Strack-Zimmermann warnte zugleich vor überhöhten Erwartungen nach den Berliner Gesprächen. Man sei einem Frieden “zumindest verbal” nähergekommen, “aber inhaltlich” nicht – auch weil Wladimir Putin fehle, der “verlautbaren lassen” habe, dass ihn die Gespräche nicht interessierten.

Territoriale Zugeständnisse erteilte sie eine klare Absage: “Putin hat das Land überfallen und territoriale Ansprüche gestellt. Wenn ihm das gelänge, hätten wir in Europa ein massives Sicherheitsproblem.” Der Kreml werde militärisch überschätzt, “in seiner Brutalität aber unterschätzt”. Putin versuche zudem, “uns in Europa auseinander zu dividieren”.

Aktuell gehe es ausschließlich um einen Waffenstillstand als Voraussetzung für weitere Gespräche – doch dieser sei “weiter in Sicht, als wir uns vorstellen können”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...
Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bundespolizei München

Bundespolizei Waidhaus verweigert mehreren Personen Einreise nach Deutschland wegen fehlender Dokumente und Einreiseverboten

0
Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am vergangenen Wochenende...

Neueste Artikel