Montag, Dezember 29, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Strack-Zimmermann kritisiert Siko-Teilnahme der AfD

EU-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) hat die Entscheidung der Münchner Sicherheitskonferenz kritisiert, Fachpolitiker der AfD im kommenden Jahr wieder teilnehmen zu lassen. “Ich kenne einige AfD-Politiker auch im Europaparlament, die haben enge Kontakte zu Moskau”, sagte sie dem Fernsehsender “Welt”. “Insofern kann sich Moskau in Zukunft auch Spionage ersparen. Es wird ihnen dann auf dem Silbertablett serviert.”

Münchner Sicherheitskonferenz 2025 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Strack-Zimmermann warnte in diesem Zusammenhang auch vor einer Verharmlosung der AfD. “Ich kann nur sagen, dieses Nachgeben auf die AfD nach dem Motto, irgendwann könnte sie ja reagieren oder regieren, ist töricht, ist gefährlich und wir spielen mit der Sicherheit Europas.”

Die FDP-Politikerin hält es außerdem für gewagt, dass man mit der Einladung der AfD besser ins Gespräch mit den Vereinigten Staaten kommen wolle. “Ich glaube nicht, dass J.D. Vance uns erzählen sollte, wer Gast ist und wer nicht Gast ist.”

