Der ECDC Memmingen kann mit Lion Stange einen weiteren Verteidiger für das neue Team bestätigen und damit die Kaderplanung in der Defensive abschließen. Ab Freitag (18 Uhr) sind dann online auch Dauerkarten für die kommende Spielzeit erhältlich.

Mit der Weiterverpflichtung des 20 Jahre alten Abwehrspielers Lion Stange sind die Kaderplanungen der Indians in der Defensive abgeschlossen. Der Verteidiger absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit seine erste Saison für die Indians, zuvor war er bereits als Förderlizenzspieler regelmäßig am Hühnerberg aktiv. In seiner Premierenrunde im rot-weißen Trikot verbuchte Stange 10 Punkte in 40 Partien, knapp 80 Strafminuten kamen außerdem noch hinzu, was ihn zum teaminternen Strafbankkönig machte.

Der 1,80m große Linksschütze stammt ursprünglich aus dem hohen Norden, war in den vergangenen Jahren, bis zu seinem Wechsel in die Maustadt, aber beim DNL-Team der Augsburger Panther aktiv. Er gilt, trotz jungen Alters, bereits als zuverlässiger Spieler und kann flexibel auf mehreren Positionen eingesetzt werden.

Durch diese Vertragsverlängerung sind alle acht Stellen in der Memminger Abwehr besetzt. Da auch im Tor kein weiterer Handlungsbedarf mehr besteht, richtet sich der volle Fokus auf die Offensive. Hier sind die Gespräche mit potentiellen Kandidaten auf der Zielgeraden. Auch Zusagen liegen der Sportlichen Leitung bereits vor, können aber noch nicht veröffentlicht werden, da hier noch letzte Details zu klären sind oder die endgültigen Unterschriften fehlen.

Dauerkartenverkauf startet am Freitag: Ticketpreise festgelegt

Bald ist es wieder soweit, das Oberliga-Team der Indians startet in die neue Eiszeit. Ab Freitag können nun auch wieder Dauerkarten für die kommende Saison erworben werden. Hier sind 24 Heimspiele der Oberliga-Hauptrunde, mögliche Pre-Playoffs sowie das Playoff-Achtelfinale enthalten. Ebenso berechtigt das Saisonticket Zugang zu allen Vorbereitungspartien am Hühnerberg.

Die Einzelpreise für die neue Spielzeit wurden leicht angepasst und mussten, aufgrund zahlreich gestiegener Kosten, um einen Euro angehoben werden. Weiterhin sind hier für Sitz- und Stehplätze die Kategorien Vollzahler, Ermäßigt, Schüler und Kind verfügbar.

Auch bei den Dauerkarten werden weiterhin verschiedene Kategorien und Ermäßigungen angeboten. Alle Inhaber der letzten verfügbaren Saisontickets (Spielzeit 2019/20), die einen Gutschein bekommen und keine Rückerstattung angefordert haben, erhalten einen Rabatt, wie damals schon angekündigt.

Der Vorverkauf wird vorerst online abgewickelt, in Kürze werden außerdem Termine für einen Verkauf am Hühnerberg bekanntgegeben. Nach erfolgreicher Bestellung wird diese bearbeitet und die Tickets erstellt. Die Dauerkarten können dann bei den Vorbereitungsspielen an der Abendkasse abgeholt werden.

Alle Preise sowie Buchungsmöglichkeiten sind auf der Homepage des ECDC Memmingen zu finden.