Strahlender Adventszauber in der Augsburger Innenstadt

Adventszeit ist immer auch Lichterzeit und die Augsburger Innenstadt erstrahlt in diesem Jahr festlicher und vielfältiger als je zuvor. Neben der traditionellen Beleuchtung in den Straßen der Innenstadt, an den Kanälen der Altstadt und in den Bäumen im Kö-Park gibt es in diesem Jahr mehrere neue weihnachtliche Illuminationen.

Auf dem Rathausplatz wartet ein Leuchtengel als Selfie-Point auf kleine und große Passanten, zudem sind vier Gebäude der Innenstadt weihnachtlich illuminiert. Zum ersten Mal gibt es auch in der Frauentorstraße eine Festbeleuchtung, für die sich die dortige Aktionsgemeinschaft eingesetzt hat.

Wer in der Stadt unterwegs ist, sollte auch einen Stopp beim Rübsamen in der Karolinenstraße einlegen, in dessen Schaufenstern acht neapolitanische Prunkkrippen ausgestellt sind.