Die Hochwasserlage in Bayerisch-Schwaben ist weiter akut. In Dinkelscherben im Landkreis Augsburg steht ein Großteil des Ortes unter Wasser. Straßen und Keller sind geflutet, die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Der Regen hält an, eine Entspannung der Lage ist also nicht in Sicht. Drohnenaufnahmen zeigen das ganze Ausmaß der Katastrophe.