Straßenbahn entgleist nach Unfall in Augsburg-Lechhausen

Am frühen Freitagnachmittag war es in der Augsburger Blücherstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto war in eine Straßenbahn gefahren, die dabei entgleiste.

Heute kam es gegen 13:30 Uhr in der Blücherstraße in Augsburg-Lechhausen zu einem schwerem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw war frontal in eine Straßenbahn der Linie 1 gefahren, die daraufhin engleiste. Die Berufsfeuerwehr Augsburg musste die aus den Schienen gesprungene Tram mit schwerem Gerät wieder in die Spur bekommen. Während des Einsaztes musste der Verkehr zwischen der Innenstadt und Lechhausen durch Ersatzbusse geleistet werden.

Fotos: Bruder 1 von 27

Nach ersten Angaben wurde bei dem Unfall der Fahrer des Autos verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Über den Sachschaden gibt es noch keine Angaben.