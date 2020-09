Straßenbauarbeiten werden für starke Behinderungen in der Augsburger Innenstadt sorgen

Am Mittwochabend, 30. September,ab ca. 20:30 Uhr bis einschließlich Sonntag, 4. Oktober, finden im Bereich Frölichstraße, Schaezlerstraße und Am Alten Einlass Straßenbauarbeiten statt.

Die Arbeiten beginnen in der Frölichstraße zwischen der Volkhartstraße und Schaezlerstraße und werden anschließend in der Schaezlerstraße zwischen Frölichstraße und Am Alten

Einlass und Holbeinstraße und Bahnhofstraße weitergeführt. Dabei ist die kurze Frölichstraße (zwischen Volkhartstraße und Schaezlerstraße) in Richtung Bahnhof gesperrt, die Gegenrichtung bleibt eingeschränkt erhalten.

Die Schaezlerstraße zwischen Frölichstraße und Am Alten Einlass wird voraussichtlich in den ersten zwei Tagen auf eine Fahrspurr verengt und anschließend komplett gesperrt. Durch

die Sperrung am Alten Einlass ist voraussichtlich ab Samstag auch die Prinzregentenstraße im Kreuzungsbereich zum Am Alten Einlass auch komplett gesperrt. Auch der stadtauswärtige Verkehr aus Richtung Grottenau wird umgeleitet.

In der Schaezlerstraße zwischen Holbeinstraße und der Bahnhofstraße wird eine Einbahnstraße Richtung Am Alten Einlass eingerichtet. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Die Arbeiten werden voraussichtlich am Sonntagabend abgeschlossen werden.