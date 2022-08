Im Rahmen des Augsburger Herbstplärrers 2022 findet am Samstag, 27. August, ab 12:30 Uhr, wieder der traditionelle Plärrerumzug statt.

Aufgrund der Baustelle am Moritzplatz führt die Route in diesem Jahr nicht über die Maximilianstraße. Die geänderte Streckenführung erfolgt über die Prinzregentenstraße –

Schaezlerstraße – Frölichstraße – Volkhartstraße – Gesundbrunnenstraße und Langenmantelstraße zum Plärrergelände.

Die Aufstellung der Umzugsteilnehmenden beginnt am Samstag in der Prinzregentenstraße und Holbeinstraße. Beide Straßen werden hierfür ab 8 Uhr gesperrt. Die wegen der Baustelle in der Schaezlerstraße derzeit eingerichtete Umleitung über die Prinzregentenstraße und Holbeinstraße wird am Samstagvormittag vorübergehend über die Fuggerstraße geführt.

Zur Durchführung des Plärrerumzugs wird die gesamte Umzugsstrecke von etwa 12 Uhr bis zirka 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch eine Querung mit Fahrzeugen ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Die Stadt Augsburg bittet deshalb die von den Verkehrsbeschränkungen betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und empfiehlt dringend, die vom Festumzug betroffenen Straßen mit Kraftfahrzeugen zu meiden und zu umfahren.