Am Sonntag, den 25.09.2022, gegen 16:25 Uhr, sind einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Donauwörth auf Höhe des Landratsamtes zwei Motorradfahrer aufgefallen, deren Motorräder extrem laut waren. Die Polizeistreife wendete und war im Begriff, die beiden Motorräder wegen der auffälligen Geräuschentwicklung einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Als die beiden Motorradfahrer die Polizeistreife bemerkten, beschleunigten sie stark, rasten mit hoher Geschwindigkeit die auf 30 km/h beschränkte Reichsstraße hinab und überholten den fließenden Verkehr, um sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Motorradfahrer fuhren im Stadtgebiet äußerst rücksichtslos mit hoher Geschwindigkeit, überholten PKW´s teilweise rechts auf dem Gehweg und missachteten mehrmals vorsätzlich bestehende Vorfahrtsregelungen. Die „Flucht“ der Motorradfahrer führte von der Pflegstraße – in die Reichsstraße – Spitalstraße – Kapellstraße – Umkehr – Neue Obermayerstraße, wo sich die beiden trennten.

Die eingesetzte Polizeistreife verfolgte den Motorradfahrer, der in die Industriestraße abbog und mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung B 16 fuhr. Im Bereich der B 16 konnte der Motorradfahrer durch die Polizeistreife angehalten und festgenommen werden. Dem im Landkreis Dillingen wohnenden 20-jährigen Motorradfahrer werden nun eine Vielzahl von Straßenverkehrsdelikten vorgeworfen, weswegen er mit entsprechenden Anzeigen zu rechnen hat. Im ersten Schritt wurden noch am Tattag sein Führerschein und sein Motorrad sichergestellt. Über den zweiten Motorradfahrer, dem die Flucht gelang, schwieg sich der Beschuldigte aus.

Durch die rücksichtslose Fahrt der beiden Motorradfahrer geht die Polizei davon aus, dass mehrere Verkehrsteilnehmer und Passanten auf die beiden Motorradfahrer aufmerksam wurden. Es handelte sich um zwei laut wahrnehmbare sog. „Supermoto“ – bzw. „Motocross“ Motorräder mit manipulierten Auspuffanlage. Das Motorrad des festgenommenen 20-jährigen ist im Landkreis Dillingen (DLG) zugelassen.

