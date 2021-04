Streaming-Tipp | Jetzt tanzen die Kinder bei „Let’s Dance – Kids“

Nach den Großen verzaubern ab Freitag, 9. April 2021, die Kleinen mit ihren Tänzen exklusiv auf TVNOW das Publikum und tanzen um den Titel „Dancing Sternchen 2021“.

In „Let´s Dance – Kids“ dürfen fünf tanzfreudige „Promikinder“ im Alter von acht bis zwölf Jahren an der Seite von kleinen Tanztrainern über das Parkett von Deutschlands schönster Tanzshow schweben. Jona Szewczenko, Maris Ohneck, Angelina Stecher-Williams, Spencer König und Zoé Baillieu treten an. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die vier Folgen des TVNOW Originals. Und Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen das Tanzduell der kleinen Stars.

Wer wird das „Dancing Sternchen 2021“?

Die Zuschauer dürfen sich auf eine überraschende und berührende vierteilige Kids-Version im erfolgreichen „Let’s Dance“-Gewand freuen. Die Mini-Performer erlernen gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnern die Schritte von Walzer, Cha Cha Cha und Co. Unterstützt werden sie dabei von beliebten „Let’s Dance“- Profitänzer:innen als Profi-Coaches. Jede Woche präsentieren die Kids einen neuen Standard- oder Lateintanz und werden von der beliebten „Let´s Dance“- Jury mit Punkten zwischen 1 und 10 bewertet. Außerdem gibt es online ein Zuschauer-Voting, insgesamt durch 100 Haushalte mit jeweils einer Stimme, die online für die Paare abstimmen (die Zuschauer verfolgen die Sendung via Livestream).

Wer schafft es in die nächste Show, wer fliegt zuerst?

„Let’s Dance – Kids“ ist nach „Ninja Warrior Germany Kids“ und „Ehrlich Brothers Magic School“ bereits die dritte Eigenproduktion für den TVNOW Family- & Kids-Bereich, in dem inzwischen über 8700 Episoden verschiedener Genres für die ganze Familie zum Streamen bereitstehen.

Das sind die Tanzpaarungen von „Let´s Dance – Kids“ und die Teams mit ihren Profi-Coaches