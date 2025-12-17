Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
9.8 C
London
Politik & Wirtschaft
Streeck will Ende der Zwei-Klassen-Medizin bei Facharztterminen

Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) hat sich gegen die Ungleichbehandlung von gesetzlich und privat versicherten Patienten positioniert. “Jeder soll Anrecht haben auf einen zeitigen Termin beim Facharzt, ganz egal, wie er versichert ist”, sagte der CDU-Politiker dem Videoformat “Spitzengespräch” des “Spiegels”. Auf die Nachfrage, warum gesetzlich Versicherte deutlich länger auf einen Termin beim Facharzt warten müssen als Privatversicherte, sagte Streeck: “Das müssen wir ändern, das ist ein Unding.”

Hendrik Streeck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die CDU verteidigt traditionell das duale System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Streeck fordert hingegen eine Gleichstellung bei der Versorgung. Als Lösungen schlug er ein Primärversorgungssystem mit Hausarzt-Steuerung vor. Im Koalitionsvertrag sei auch eine Terminvergabegarantie festgehalten, “dass Patienten, die wirklich einen Facharzt brauchen, auch schnell an ihren Facharzt kommen”.

Mittelfristig fordert Streeck eine Umgestaltung der Vergütung im Gesundheitssystem. “Wir müssen dahin kommen, dass die, die gesund bleiben, auch eine Vergütung bekommen”, sagte er. Prävention und Frühintervention sollten stärker gefördert werden. Deutschland liege beim Public Health Index “als einer der letzten Plätze” auf Platz 17 von 18 untersuchten Staaten in Nord- und Zentraleuropa.

