Vergangenen Samstag mac hte die Street Floorball Tour ihren Stopp in Augsburg. Beim

Floorball handelt es sich um eine Hockey-Sportart, die eigentlich in der Halle gespielt wird.

Die Street Floorball Tour, welche in diesem Jahr das erste Mal stattfindet, ist ein Projekt des Bundesverbandes, um Floorball in einigen deutschen Städten sichtbar und bekannter zu machen. Ganz unter dem Motto der Tour „einfach draußen spielen“ trafen sich alle fleißigen Helferinnen und Helfer der Floorballabteilung des TV Augsburgs bereits in der Früh, um

kurzerhand einen mobilen Sportboden auf dem Elias-Holl-Platz aufzubauen.

Bis zum Mittag versammelten sich insgesamt fünf Erwachsenen-Teams, um ein kleines Turnier im Jeder-gegen-Jeden Modus auszuspielen. Um auch andere Interessierte anzuziehen, wurde ein kleines Nebenprogramm bestehend aus Glücksrad und Schussanlage und ein Catering

angeboten.

Die Tour und im Besonderen der Tour-Stopp in Augsburg haben ihr Ziel definitiv

erreicht. Wer am Samstag neugierig auf die Sportart geworden ist oder das Event verpasst hat, ist gerne jederzeit für ein Probetraining in der TVA Abteilung Floorball willkommen. Infos für Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Floorball-Augsburg.de