Streik der Augsburger Abfallwirtschaftsbetriebe wird fortgesetzt

Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) wird am Mittwoch, 22. März erneut bestreikt.

In den Betriebsteilen Müllabfuhr, Straßenreinigung, allen Wertstoff- und Servicepunkten sowie der Deponie Augsburg Nord erfolgt an diesem Tag eine Betriebsstilllegung. Diese ist unausweichlich, weil das für notwendige Umplanungsmaßnahmen erforderliche Personal streikbedingt nicht zur Verfügung steht und auch nicht anderweitig kompensiert werden kann. Der Winterdienst ist vom Streik nicht betroffen.

Ganztägig geschlossen sind:

 Wertstoff- und Servicepunkte Unterer Talweg, Holzweg, Johannes- Haag-Straße, Oberer Auweg

 Deponie Augsburg-Nord, Oberer Auweg Eingeschränkt besetzt ist:

 Kundencenter AWS-Zentrale

Tonnenleerung

Die Tonnen für Restmüll, Bioabfälle sowie für Papier und Pappe werden am Mittwoch, 22. März nicht geleert. Nachleerungstermine können nicht angeboten werden; die nächsten Leerungen erfolgen turnusgemäß. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bereits bereit gestellte Tonnen wieder zurückzustellen.

Zusätzliche Restabfälle werden mitgenommen, wenn der Restmüll in den amtlich grauen Abfallsäcken bereitgestellt ist.

Zusätzliche Säcke für Restmüll sind an den Verkaufsstellen (https://aws.augsburg.de/kundenservice/onlineformulare- downloads#c2065) käuflich zu erwerben.

Sonstige Zusätze werden mitgenommen, soweit es aus Kapazitätsgründen möglich ist.

Papier und Pappe wird nur in den bereitgestellten Tonnen mitgenommen. Sollte das Tonnenvolumen für Papier und Pappe nicht ausreichen, verweist der AWS auf die Anlieferungsmöglichkeit an den vier Wertstoff- und Servicepunkten ab dem 23. März zu den regulären Öffnungszeiten.

Die Leerung der sonnengelben Wertstofftonnen für Kunststoffe und Metalle ist vom Warnstreik nicht betroffen. Diese werden regulär geleert.

Sperrmüll- und Grüngutabholtermine

Sämtliche für den 22. März vereinbarte Sperrmüll- und Grüngutabholtermine werden verschoben. Der AWS kontaktiert alle Betroffenen und vereinbart persönliche Nachholtermine. Der AWS bittet darum, bereits bereitgestellten Sperrmüll und Grüngut – soweit als möglich – wieder von der Anfahrtsstelle zu entfernen und erst am Tag der Abholung erneut bereit zu stellen.