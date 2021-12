Streik von Premium Aerotec in Augsburg – SPD-Abgeordnete solidarisieren sich mit der Belegschaft

Seit gestern früh 6 Uhr sind die Kollegen und Kolleginnen bei Premium AEROTEC im Warnstreik. Der SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller und die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr solidarisieren sich mit den Beschäftigten in Augsburg in ihrem Kampf um die langfristige Sicherung der Werke in Augsburg.

Die Abgeordneten zeigen sich durchaus verwundert und zugleich verärgert, dass die Konzernführung, trotz der langen Verhandlungen und intensiven Gesprächen auf allen Eben, überhaupt nicht bereit ist, mit Konzernbetriebsrat und der IG-Metall an einer Gesamtlösung konstruktiv zu arbeiten. Nach wie vor gibt es keine Annährung für ein zukunftsfähiges Konzept, das keine Spaltung vorsieht.

Bahr und Güller erwarten von der Konzernspitze, dass diese Gesamtlösung jetzt endlich auf Augenhöhe mit den zuständigen Vertreter der Beschäftigten auf den Tisch kommt. Zudem drängen sie auf einen fairen Ausgleich zwischen den Standorten in Frankreich und Deutschland. Beide halten fest: „Das von der Airbus-Spitze vorangetriebene Ungleichgewicht zwischen den Standorten in Deutschland und Frankreich ist zu beenden.“

Die SPD in Augsburg steht seit jeher nicht nur an der Seite der Beschäftigten, sondern auch dafür, dass die nötigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ein langfristig erfolgreiches Unternehmen mit großem Standort in Augsburg geschaffen wurden und diese auch weiterhin bestehen. „Das Kurzarbeitergeld, welches wir vom Bund unter der Federführung der Bundesminister Olaf Scholz und Hubertus Heil eingeführt haben, gibt den Unternehmen die nötige Unterstützung und Beinfreiheit auch in schwierigen Zeiten, keine Einsparung auf Kosten der Beschäftigten vornehmen zu müssen.“, betont Bundestagsabgeordnete Bahr. SPD-Landtagsabgeordneter Güller ergänzt: „Es kann nicht angehen, dass Unternehmen, wie Airbus, in großem Umfang öffentliche Aufträge und Zugriff auf Fördergelder und Innovationsfonds des Freistaats und des Bundes haben und dann am Schluss doch die entscheidende Teile der Produktion in Billiglohnländer auslagern und sich nicht um den Bestand der Arbeitsplätze in Deutschland kümmern.“ Für die Abgeordneten steht fest: „Wir geben nicht auf und kämpfen weiterhin für die Zukunft von Premium AEROTEC in Augsburg! Wir alle sind ein Standort – alle Werke!“