Mittwoch, Oktober 29, 2025
Streit im Wettbüro in Dorfen: Mann mit Teppichmesser verletzt, Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts eingeleitet
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Streit im Wettbüro in Dorfen: Mann mit Teppichmesser verletzt, Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

DORFEN, LANDKREIS ERDING. Am Montagabend, dem 27. Oktober 2025, gerieten in einem Wettbüro in der Rosenaustraße zwei 31-jährige Männer in einen heftigen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der 31-jährige türkische Staatsbürger seinen österreichischen Kontrahenten mit einem Teppichmesser an und verletzte ihn im Stirn- und Nackenbereich. Das Opfer erhielt medizinische Versorgung, befand sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Die Kriminalpolizei Erding hat Ermittlungen aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Es wurden konkrete Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des dringend Tatverdächtigen festgestellt.

Unterbringungsbefehl erlassen

Die Staatsanwaltschaft Landshut beantragte daraufhin einen Unterbringungsbefehl gegen den Festgenommenen. Der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut erließ den Befehl gestern. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen sind weiterhin im Gange.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

