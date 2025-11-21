Newsletter
Freitag, November 21, 2025
6.6 C
London
type here...
Subscribe
Streit in Nürnberg: Radfahrer und Autofahrer verhaftet nach körperlicher Auseinandersetzung und Drogenfund
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Streit in Nürnberg: Radfahrer und Autofahrer verhaftet nach körperlicher Auseinandersetzung und Drogenfund

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 20. November 2025 ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Sankt Leonhard ein handfester Streit zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Beide Beteiligte wurden von der Polizei festgenommen.

Streit eskaliert auf offener Straße

Der Konflikt entflammte gegen 19:00 Uhr im Bereich der Schwabacher Straße und des Frankenschnellwegs. Ein 25-jähriger russischer Autofahrer geriet mit einem 46-jährigen ungarischen Radfahrer aneinander, nachdem dieser angeblich eine Bierflasche gegen den BMW X7 des Autofahrers geworfen hatte. Der Versuch einer Aussprache führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Radfahrer eine Holzlatte sowie Pfefferspray einsetzte.

Polizei entdeckt Drogen und Bargeld

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West griff ein und nahm beide Männer vorläufig fest. Der Radfahrer war augenscheinlich alkoholisiert, mit einem Blutalkoholwert von über 1 Promille, und es bestand der Verdacht eines vorangegangenen Drogenkonsums. Bei einer Durchsuchung des Autofahrers fanden die Beamten eine erhebliche Menge Bargeld sowie Arzneimittel und verbotene Drogen.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Drogen

Gegen beide Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Vorwurf lautet unter anderem Körperverletzung sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Günzburg

Schwerer Verkehrsunfall bei Münsterhausen (Lkr. Günzburg) – Fahrer schwer verletzt

0
Am Abend des 20. November 2025 ereignete sich auf...
Polizeipräsidium München

Unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park gefunden: Polizei ermittelt wegen möglichem Gewaltdelikt im Landkreis München

0
Am Donnerstag, den 20. November 2025, fand ein Zeuge...
Polizei & Co

85-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß in Augsburg-Firnhaberau

0
Am Dienstag, dem 18. November 2025, ereignete sich ein...
Dillingen

Zug entgleist nach Crash mit LKW – Unfall in Steinheim im Kreis Dillingen

0
Am Donnerstagnachmittag (21.08.2025) ist es auf der Zugstrecke zwischen...

Neueste Artikel