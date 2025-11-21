Streit in Nürnberg: Radfahrer und Autofahrer verhaftet nach körperlicher Auseinandersetzung und Drogenfund

Am 20. November 2025 ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Sankt Leonhard ein handfester Streit zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Beide Beteiligte wurden von der Polizei festgenommen.

Streit eskaliert auf offener Straße

Der Konflikt entflammte gegen 19:00 Uhr im Bereich der Schwabacher Straße und des Frankenschnellwegs. Ein 25-jähriger russischer Autofahrer geriet mit einem 46-jährigen ungarischen Radfahrer aneinander, nachdem dieser angeblich eine Bierflasche gegen den BMW X7 des Autofahrers geworfen hatte. Der Versuch einer Aussprache führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Radfahrer eine Holzlatte sowie Pfefferspray einsetzte.

Polizei entdeckt Drogen und Bargeld

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West griff ein und nahm beide Männer vorläufig fest. Der Radfahrer war augenscheinlich alkoholisiert, mit einem Blutalkoholwert von über 1 Promille, und es bestand der Verdacht eines vorangegangenen Drogenkonsums. Bei einer Durchsuchung des Autofahrers fanden die Beamten eine erhebliche Menge Bargeld sowie Arzneimittel und verbotene Drogen.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Drogen

Gegen beide Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Vorwurf lautet unter anderem Körperverletzung sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Erstellt durch: Michael Sebald