Streit in Schiltberg eskaliert: 42-Jähriger mit Spitzhacke festgenommen

Am 16. April 2026 ereignete sich in der Unteren Ortsstraße in Schiltberg ein versuchtes Tötungsdelikt. Dabei gerieten ein 32-Jähriger und sein 42-jähriger Bekannter in einen heftigen Streit. Im Verlauf des Konflikts griff der ältere Mann zu einer Gartenspitzhacke und schlug mehrmals auf den Jüngeren ein. Die Kriminalpolizei in Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Totschlags.

Tatverdächtiger stellt sich in Prien am Chiemsee

Bereits einen Tag nach der Tat, am 17. April 2026, erschien der 42-jährige Tatverdächtige bei der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee mit der Absicht, Anzeige zu erstatten. Die Beamten stellten während seines Besuchs fest, dass eine Fahndungsnotierung gegen ihn vorlag, und nahmen den Mann vorläufig fest.

Vorführung beim Haftrichter in Augsburg

Nach seiner Festnahme wurde der Tatverdächtige nach Augsburg gebracht und dort dem zuständigen Haftrichter wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags vorgeführt. Anschließend erfolgte seine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.