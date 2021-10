Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Diskothek in Gersthofen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Die Personen gerieten aufgrund eines anfahrenden Taxis in Streit, es entwickelte sich eine Rangelei.

Offenbar wollten beide Personengruppen das Taxi in Beschlag nehmen. Im weiteren Verlauf nahm einer der drei unbekannten Täter ein herumstehendes Werbeschild und warf es in Richtung der anderen Gruppe. Getroffen wurde letztlich nur das heiß begehrte Taxi, welches am Heck beschädigt wurde. Ein Beteiligter wurde leicht an der Hand verletzt.

Die drei Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei unerkannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter 0821 / 323- 1810 zu melden.

