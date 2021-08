Stromausfall in Haunstetten | Stromnetz überlastet – Stadtratsmitglied fordert Ertüchtigung

Wie von Anwohnenden rund um die Kirche von St. Albert in Haunstetten am Dienstag gemeldet, kam es dort gegen 8:30 Uhr zu einem halbstündigen Stromausfall.

Auf Anfrage bei den Stadtwerken bekamen die Bürger mitgeteilt, das Stromnetz sei überlastet gewesen. Dieser Sachverhalt rief nun den ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger auf den Plan: „Stromausfälle können ja immer wieder mal wegen technischer Defekte oder kabelfressender Bagger geschehen. Aber wenn die Auskunft seitens der Stadtwerke, das Stromnetz sei überlastet gewesen, wirklich zutrifft, stehen uns evtl. in Zukunft derlei Ereignisse regelmäßig und im ganzen Stadtgebiet ins Haus.“ Pettinger hat deshalb jetzt eine Anfrage an die Stadtregierung gerichtet und um Aufklärung über das generelle Ausfallgeschehen im Augsburger Stromnetz gebeten. Insbesondere interessiert ihn, was denn im konkreten Fall die Ursache der angeblichen Netzüberlastung gewesen ist.

Pettinger: “Wir machen uns derzeit ja viele Gedanken, wie wir den Klimaschutz in der Stadt verbessern können. Dabei geht es auch um die Frage, ob das Stromnetz die geforderte Elektromobilität überhaupt verkraften kann. Andersherum werden zunehmend dezentrale Energieerzeugungsanlagen Strom im ganzen Stadtgebiet ins Netz einspeisen. Ich frage mich, wenn ich jetzt von einer Überlastung des Stromnetzes an einem ganz normalen Ferien-Dienstag höre, ob wir die Energiewende dann überhaupt gebacken bekommen können.“ Pettinger will deshalb von der Stadtregierung auch wissen, was bisher zur Vermeidung von Stromausfällen und ggf. zur Ertüchtigung des Stromnetzes in Augsburg getan wurde, was in Zukunft hier noch zu erledigen sei und vor allem von wem.