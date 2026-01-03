Newsletter
Samstag, Januar 3, 2026
3.1 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Stromausfall nach Kabelbrand im Berlin wohl bis Donnerstag

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der großflächige Stromausfall in mehreren Berliner Stadtteilen durch einen Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal am Samstagmorgen könnte wohl noch bis Donnerstag andauern. Das teilte der örtliche Stromnetzbetreiber am Nachmittag mit.

Stromnetz Berlin, via dts Nachrichtenagentur

Den Angaben zufolge sind in Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde insgesamt 45.400 Haushalte und 2.200 Gewerbekunden betroffen. Der Brand brach um 6:13 Uhr aus und beschädigte mehrere Hochspannungskabel.

Die Stromnetz Berlin GmbH arbeitet nach eigener Aussage daran, die Versorgung schnellstmöglich wiederherzustellen. Bis zum Abend sollen voraussichtlich 10.000 Haushalte in Lichterfelde wieder Strom erhalten. Für die übrigen 35.000 Anschlüsse wird jedoch erwartet, dass die Reparaturen bis zum Nachmittag des kommenden Donnerstag andauern. Auch die Fernwärmeversorgung sei beeinträchtigt, da die Pumpen ohne Strom nicht arbeiten könnten.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sprach von einem besonders schwerwiegenden Stromausfall, der auch Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen betreffe. Das Ausmaß sei größer als bei einem Vorfall in Adlershof im September 2025. Die Reparaturarbeiten seien anspruchsvoll und würden durch Bodenfrost erschwert. Die Bevölkerung werde gebeten, wenn möglich bei Freunden oder Familie außerhalb des betroffenen Gebiets unterzukommen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...
Augsburg Stadt

Dreizehn Tore! Augsburger Panther gewinnen verrücktes Spiel gegen Schwenningen

0
In einem verrückten ersten Spiel des Jahres 2026 setzten sich die Augsburger Panther mit 7:6 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Es war der erste Sieg mit den vollen drei Punkten seit Ende November für den AEV.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...

Neueste Artikel