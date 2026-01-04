Newsletter
Sonntag, Januar 4, 2026
3 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Stromversorgung in Berliner Kliniken weitgehend wiederhergestellt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Lage in den Krankenhäusern im Berliner Südwesten, die von dem großen Stromausfall in der Hauptstadt betroffen waren, hat sich deutlich entspannt. Wie die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege mitteilte, sind das Helios-Klinikum Emil von Behring, das Evangelische Krankenhaus Hubertus, das Krankenhaus Waldfriede und das Immanuel-Kant-Krankenhaus bereits wieder an das Stromnetz angeschlossen. Der Anschluss des ebenfalls betroffenen Theodor-Wenzel-Werks stehe kurz bevor.

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) dankte dem Netzbetreiber Stromnetz Berlin für den schnellen Einsatz. Die ersten Stunden nach dem Ausfall hätten gezeigt, dass die Krisenvorsorge funktioniere. Durch die koordinierte Arbeit des Krisenstabes und die Kommunikation mit allen Beteiligten konnten geplante Evakuierungen von Gebäuden und Verlegungen von Patienten verhindert werden. Die Charité und Vivantes hätten bei den Vorbereitungen für mögliche Verlegungen unterstützt.

Auch zahlreiche Pflegeeinrichtungen und pflegebedürftige Menschen in Privathaushalten waren von dem Stromausfall betroffen. Die Senatsverwaltung stehe im engen Austausch mit dem Einsatzstab der Berliner Feuerwehr und unterstütze die Heimaufsicht. Dies umfasse auch die Verlegung von Menschen in Pflegeeinrichtungen mit freien Kapazitäten. Die Lage werde fortlaufend neu bewertet, um bei Bedarf weitere Maßnahmen einleiten zu können.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Verkehrsunfall in Augsburg: Streifenwagen kollidiert mit Straßenbahn – Drei Verletzte

0
Am Samstagnachmittag ereignete sich in Augsburg ein spektakulärer Verkehrsunfall...
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...
Politik & Wirtschaft

USA wollen Venezuela selbst führen

0
Die USA wollen Venezuela nach der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro vorerst selbst führen. Das sagte US-Präsident Donald Trump am Samstag vor Journalisten in Palm Beach.
Polizeipräsidium Mittelfranken

Vermisstenfall in Zirndorf: 50-jähriger Jascha W. seit 02.01.2026 verschwunden – Polizei bittet um Hinweise

0
Seit Freitagmorgen, dem 02. Januar 2026, wird der 50-jährige...
Augsburg Stadt

Dreizehn Tore! Augsburger Panther gewinnen verrücktes Spiel gegen Schwenningen

0
In einem verrückten ersten Spiel des Jahres 2026 setzten sich die Augsburger Panther mit 7:6 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Es war der erste Sieg mit den vollen drei Punkten seit Ende November für den AEV.

Neueste Artikel