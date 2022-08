Die Mehrheit der Deutschen ist unzufrieden mit der öffentlichen Infrastruktur. Das geht aus einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung hervor, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben) berichten.

Kritik gibt es demnach an der unzureichenden Anbindung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Bahn. Gerade einmal 39 Prozent der Befragten äußerten sich positiv über die ÖPNV- und Bahn-Infrastruktur. Das Gefälle zwischen Stadt und Land wurde dabei besonders sichtbar: Auf dem Land war nicht einmal jeder Dritte zufrieden (31 Prozent), in der Stadt dagegen fast jeder Zweite (48 Prozent). Auffällig: In Ostdeutschland fällt die Zufriedenheit mit dem ÖPNV mit 45 Prozent deutlich höher aus als in Westdeutschland (38 Prozent).

Die geringste Akzeptanz mit der bestehenden ÖPNV-Infrastruktur gab es im Saarland (25 Prozent). In den Stadtstaaten Berlin (58 Prozent), Hamburg (55 Prozent) und Bremen (48 Prozent) fiel die Zufriedenheit dagegen am höchsten aus. Mehr Investitionen in den ÖPNV wünschen sich der Umfrage zufolge bundesweit 65 Prozent der Befragten. Aber nicht nur beim ÖPNV sind die Deutschland der Umfrage zufolge unzufrieden mit der öffentlichen Infrastruktur: Gerade einmal 31 Prozent zeigten sich bundesweit einverstanden mit dem Status quo der Klima- und Umweltschutz.

Auch über den Zustand von Kitas, Schulen, Universitäten sowie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen klagen zwei Drittel der Befragten. Kaum besser kommen Straßen, Brücken und Autobahnen weg, deren Zustand 54 Prozent bemängeln. Deutliche Unterschiede gibt es beim Mobilnetz und dem Internet. Während auf dem Land gerade einmal 44 Prozent zufrieden mit dem Angebot sind, sind es in den Großstadtregionen 55 Prozent.

Positiver gestimmt sind die Deutschen über den Zustand der Fuß- und Fahrradwegen (49 Prozent sind zufrieden) sowie mit der öffentlichen Sicherheit (50 Prozent). Den deutlichsten Bedarf nach Mehrinvestitionen sehen die Befragten in der Gesundheit und Pflege. Dort sprachen sich 87 Prozent der Befragten für mehr Geld für die Infrastruktur aus. Hoch ist auch die Zustimmung für mehr Gelder für Kitas, Schulen und Universitäten (79 Prozent) sowie den Klima- und Umweltschutz (70 Prozent).

Für die Studie hatte das IMK vom 28. September bis zum 12. Oktober 2021 insgesamt 8.483 Personen im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt.

Foto: Straßenbahnhaltestelle, über dts Nachrichtenagentur