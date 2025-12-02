Newsletter
Dienstag, Dezember 2, 2025
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Studie: Viele Chatbot-Nutzer empfinden KI als Freund

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Mehr als ein Drittel der Nutzer von Chatbots betrachtet Künstliche Intelligenz als “Freund”. Das hat eine internationale Befragung des Exzellenzclusters Scripts der Freien Universität Berlin ergeben, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte. Die Studie zeigt, wie Gefühle und politische Einstellungen die Nutzung von KI prägen.

Studie: Viele Chatbot-Nutzer Empfinden Ki Als FreundFrau mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Für die Untersuchung wurden mehr als 7.000 Personen aus Deutschland, den USA, China und Südafrika befragt. Rund ein Drittel der Teilnehmer entwickelte demnach emotionale Bindungen zu Chatbots. 60 Prozent verwenden Höflichkeitsfloskeln, 35 Prozent vermissen ihre Chatbots nach längerer Pause. Bei sozialen Chatbots wie Replika berichten 48 Prozent der Nutzer von freundschaftlichen Gefühlen.

Die Studie macht auch geopolitische Einflüsse deutlich. Viele Befragte bevorzugen Chatbots aus Ländern, denen sie politisch positiv gegenüberstehen. In Deutschland und den USA wird der chinesische Chatbot Deepseek häufig aus politischen Gründen gemieden. ChatGPT wird besonders von Menschen mit liberal-demokratischen Überzeugungen genutzt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

27-jähriger Augsburger in Horror-Unfall in München verwickelt – zwei Tote

0
München | Ein Augsburger biegt nichts ahnend bei Grün...
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Polizei & Co

Vermisstenfahndung in Gersthofen und Augsburg beendet – Gesuchte gefunden

0
Die Polizei sucht derzeit dringend nach der 76-jährigen Annelise von Klipstein. Die Seniorin aus dem Gersthofener Zentrum wird seit dem heutigen Tag vermisst. Da sie möglicherweise desorientiert ist und auf Medikamente angewiesen bleibt, besteht eine akute Gefährdungslage.
Augsburg Stadt

FC Augsburg trennt sich von Chefcoach Sandro Wagner

0
Sandro Wagner, der erst im Sommer den Cheftrainerposten beim...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel