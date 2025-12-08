Newsletter
Studie: Viele Deutsche sehen Demokratie durch Fake News gefährdet

Viele Menschen in Deutschland sehen die Demokratie durch Falschnachrichten in sozialen Medien gefährdet. Das ergab eine Studie des Vodafone Instituts, die am Montag veröffentlicht wurde, in der sich 42 Prozent der Befragten entsprechend äußerten. Die europaweite Befragung von mehr als 12.000 Personen ergab, dass die Sorge vor Desinformationen, insbesondere in Wahlperioden, groß ist.

Fast jeder vierte Deutsche (24 Prozent) gibt an, in den vergangenen Monaten häufig auf Fake News gestoßen zu sein. Gleichzeitig wächst laut der Studie das Vertrauen in redaktionelle Medien wieder: Für 53 Prozent der Befragten gewinnt die klassische Berichterstattung an Bedeutung. Als Schutzmaßnahmen werden neben Medien (45 Prozent) auch KI-Detektoren (43 Prozent) und eine verstärkte staatliche Regulierung (41 Prozent) genannt.

Nur 33 Prozent der Deutschen sehen im Einsatz von Künstlicher Intelligenz mehr Vorteile als Nachteile für die Demokratie, während 42 Prozent KI-generierte Inhalte als Bedrohung bewerten. Die Studie zeigt zudem, dass die Zufriedenheit mit der praktischen Umsetzung der Demokratie gering ist: Nur 25 Prozent der Deutschen sind sehr zufrieden damit, wie sie aktuell funktioniert.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

