„Stunde der Erde“ | Stadt Günzburg beteiligt sich an Earth Hour 2023

Gemeinsam für mehr Klimaschutz! Das ist das Motto der diesjährigen Earth Hour.

Denn angesichts von Ukrainekrieg und fossiler Energiekrise werden konsequente und strukturelle Klimaschutzmaßnahmen benötigt. Umso wichtiger ist es, gemeinsam ein Zeichen für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit zu setzen – für unser gemeinsames Zuhause, für einen lebendigen Planeten Erde. Dafür wird am Samstag, 25. März, um 20.30 Uhr in aller Welt für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. Auch in Deutschland beteiligen sich zahlreiche Städte und Gemeinden – darunter auch Günzburg.

Waldbrände, Dürren und Überflutungen haben uns 2022 erneut die dramatischen

Auswirkungen der Klimakrise vor Augen geführt. Dieses Jahrzehnt wird laut Experten

darüber entscheiden, ob die Klimakrise noch auf ein kontrollierbares Maß beschränkt

werden kann. Sollte es nicht gelingen, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, drohen

Mensch und Natur noch katastrophalere Konsequenzen: Extremwetterereignisse,

Zerstörung von Lebensräumen und Artensterben.

Der WWF ruft in diesem Jahr zum 17. Mal zur Earth Hour auf. Nicht nur in Deutschland,

sondern auf der ganzen Welt werden in dieser einen Stunde die Lichter ausgeschaltet – an

berühmten Bauwerken genauso wie in Büros, Häusern und Wohnungen. Mittlerweile wird

die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten veranstaltet. In den vergangenen Jahren haben

sich Tausende Städte in 192 Ländern beteiligt. Allein in Deutschland gab es 2022 eine

Rekordbeteiligung von 663 Städten und Gemeinden.

Auch die Stadt Günzburg ruft ihre Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich an der Aktion zu

beteiligen. „Lasst uns alle gemeinsam ein Zeichen fürs Klima setzen und eine wichtige

Botschaft an die Politik senden“, appelliert Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

In Kooperation mit der BUND Naturschutz Ortsgruppe Günzburg bietet die Große Kreisstadt

einen Nachtspaziergang, Blindverkostungen und Spiele unterm Mondlicht an. Treffpunkt ist

am 25. März um 20.30 Uhr am Günzburger Klingelpark. Die Klimaschutzmanagerin der

Stadt Günzburg, Daniela Fischer und der Bund Naturschutz bitten darum, keine zusätzlichen Lichtquellen mitzubringen. „Lasst uns bei dieser Aktion bewusst die Dunkelheit

wahrnehmen und uns auf die Erfahrung eine Stunde ohne Licht einlassen“, so Daniela

Fischer.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.wwf.de/earth-hour oder im Klimabüro der

Stadt Günzburg (Tel.: 08221/903-189, E-Mail: klima@rathaus.guenzburg.de)