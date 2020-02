Sturmschaden an der der Viktoria-Passage – Westliche Bahnhofstaße muss mehrere Tage abgesperrt bleiben

Wie das Bauordnungsamt mitteilt, muss die westliche Bahnhofstraße zwischen der Eisdiele „Santin“ bis zur Viktoriastraße gesperrt werden. Grund dafür ist das vom Sturmtief „Sabine“ beschädigte Dach auf dem Gebäude der Viktoria-Passage. Die Windkraft hat einen rund 15 Quadratmeter großen Teil des Zinkblechs aufgeworfen. Dieser ist zwar provisorisch gesichert. Doch aus Sicht der städtischen Bauordnung muss die mögliche Gefahr herabstürzender Teile dauerhaft beseitigt werden, bevor die Straße wieder für Straßenbahnen und Fußgänger freigegeben werden kann.

Dazu wird die westliche Bahnhofstraße mehrere Tage gesperrt und die Viktoria-Passage eingerüstet, damit Dachdecker die beschädigte Stelle ordnungsgemäß sichern können. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mittwoch, 19. Februar, dauern. Ab Donnerstag, 20. Februar, soll dann die westliche Bahnhofstraße wieder frei zugänglich und passierbar sein.

Mit der Sperrung sind auch gewerbetreibende Anlieger, wie z.B. das Bekleidungshaus Peek & Cloppenburg (P&C) betroffen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg sucht daher alle betroffenen Gewerbetreibenden auf, um sie über die erforderliche Baustelleneinrichtung und mögliche Zuwege zu informieren. So wird etwa ab der Eisdiele „Santin“ bis zum Eingang von P&C ein eigener Fußgängertunnel gebaut, der voraussichtlich ab Mittwochnachmittag, 12. Februar, zur Verfügung steht. Denn der westliche Zugang zur Viktoria-Passage von der Viktoriastraße aus ist derzeit wegen Umbauarbeiten ebenfalls geschlossen.

Auch der Weg vom Bahnhof in die Bahnhofstraße wird ausgeschildert. Er führt über die Halderstraße durch die Hübnerstraße in die Bahnhofstraße Richtung Innenstadt. Die Passage in das Salewa-Haus liegt außerhalb der abgesperrten Zone und ist zugänglich. Auch das Geschäft „Drogerie Müller“ im Salewa-Haus ist über den Eingang von der Halderstraße aus erreichbar. Weitere Informationen auch unter www.augsburg.de/viktoriapassage

Wendeschleife am Hauptbahnhof bleibt gesperrt

Bis zur Freigabe der Straße können die Straßenbahnlinien 3, 4 und 6 nicht zum Hauptbahnhof fahren.

Um den Nahverkehr bestmöglich sicherzustellen, haben die Stadtwerke Augsburg (swa) bereits am Montagnachmittag flexibel reagiert und Änderungen an der Linienführung vorgenommen. Diese gelten nun bis voraussichtlich Mittwoch 19. Februar:

Die Linien 3 und 4 werden am Königsplatz verknüpft. Trams der Linie 3 aus Haunstetten fahren ab Kö als Linie 4 weiter Richtung Oberhausen – und umgekehrt. Für die Linie 3 nach Stadtbergen werden ab Königsplatz Ersatzbusse (B3) eingesetzt. Die Linie 6 fährt stadteinwärts ab der Haltestelle Gärtnerstraße über die Maxstraßen-Route über Margret, St. Ulrich und Moritzplatz zum Kö. Stadtauswärts fährt die Linie 6 über die gewohnte Trasse. Die Bahnen halten am Königsplatz am Bahnsteig der Linie 2, die wie gewohnt verkehrt (B1 und B2). Weil die Kapazität an dem Bahnsteig für drei Linien im Fünf-Minuten-Takt nicht ausreicht, kann durchgehend auf den Straßenbahnlinien nur ein siebeneinhalb-Minuten-Takt gefahren werden. Auch Verstärkerfahrzeuge in der Früh können nicht eingesetzt werden.

Der Hauptbahnhof ist mit den Buslinien 22, 23 und der Ersatzbuslinie B3 angebunden. Außerdem fährt die Buslinie 41 von den Bahnsteigen C1 und C2 ab Kö zum Hauptbahnhof und wendet dort.