Sturmtief „Sabine“ | Auch mancher Kindergarten bleibt morgen geschlossen

Nachdem aufgrund des Orkans „Sabine“ morgen auch in Bayern zahlreiche Schulen geschlossen bleiben, erreichen uns immer wieder Anfragen bezüglich der Kindergärten und Kindertagesstätten. Hier ist keine einheitliche Aussage möglich.

In zahlreichen Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern wird morgen der Schulbetrieb ausfallen. Entsprechende Informationen sind durch die Schulämter veröffentlicht worden. Nicht ganz so klar ist die Aussage bei den Kindergärten und Kindertagesstätten. Bei diesen Einrichtungen entscheidet in solchen Sonderfällen die Träger bzw. die Leitung. Eine einheitliche Aussage ist deshalb in diesem Fall nicht möglich. Als Beispiel hierfür kann der Westen des Augsburger Landkreises herangeführt werden.

Wie uns von der stellvertretenden Kitaleitung mitgeteilt wurde, wird nach Rücksprache mit der ortsansässigen Feuerwehr und der Gemeinde die Kindergärten Zusmarshausen, Streitheim, Wörleschwang und Gabelbach am Montag den 10.02.20 aufgrund der Sturmwarnung geschlossen bleiben. Im benachbarten Horgau sieht dies anders aus. Der Katholische Kindergarten St. Martin wird auch am Montag sein Betreuungsangebot regulär aufrecht halten.

Zumeist informieren die Einrichtungen bzw. die Tärger (Gemeinde, Stadt, Kirche…) auf den Internetseiten und in den sozialen Medien. Wir empfehlen sich rechtzeitig zu informieren, ob ihr Kindergarten oder ihre Kita am Montag geöffnet hat.

Hinweis der Redaktion: Wenn Ihre Einrichtung ebenfalls geschlossen hat, geben Sie diese Info gerne an uns weiter.