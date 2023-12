„Stuttgart war mindestens zwei Klassen besser war als wir“ | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg beim VfB

Der FC Augsburg hatte sich für das letzte Spiel des Jahres so einiges vorgenommen, daraus wurde nichts. Beim bärenstarken VfB Stuttgart verlor die Thorup-Truppe auch in dieser Höhe verdient mit 0:3. Der FCA war am Ende mit dem Ergebnis noch gut bedient, das sahen auch die Beteiligten so.

Niklas Dorsch: „Ich glaube, es war eine Hinrunde mit vielen Höhen und Tiefen. Wir sind nicht so gut in die Saison gestartet, haben uns dann gefangen und anschließend gute Leistungen gezeigt. Wenn man sich dann aber mit so einem Spiel in die Winterpause verabschiedet, ist das bitter. Die Niederlage war hochverdient, weil Stuttgart mindestens zwei Klassen besser war als wir. Stuttgart ist mit Selbstvertrauen aufgetreten, wir hingegen hatten kaum eine Chance.“

Ermedin Demirović: „Stuttgart hat das Spiel über die gesamten 90 Minuten dominiert und nichts zugelassen. Wir sind nicht in unser Pressing gekommen und haben unseren Plan mit Ball nicht gut umgesetzt. Wir wollten einen positiven Abschluss, aber davon waren wir weit weg. Wenn ich ehrlich bin, bin ich in meiner Karriere auch noch nie so hergespielt worden. Das gilt es aufzuarbeiten und im neuen Jahr werden wir hart trainieren, um wieder bessere Leistungen zu bringen.“

Mads Pedersen: „Stuttgart war das klar bessere Team, unsere Qualität haben wir heute nicht auf den Platz gebracht. Die Situationen, die wir geschaffen haben, haben wir nicht fokussiert genug zu Ende gespielt. Die Hinrunde war eine Achterbahnfahrt, der Weg geht aber trotz dieser schlechten Leistung in die richtige Richtung.“

Deniz Undav (Stuttgart): „Wir wollten nach dem Spiel in München eine Reaktion zeigen und zu alter Stärke zurückfinden. Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten getroffen und uns damit drei Punkte gesichert. Wir sind stolz auf das bisher Erreichte, dürfen aber jetzt nicht den Fokus verlieren. Wir werden auch im neuen Jahr weiter hart arbeiten.“

Jess Thorup (Trainer Augsburg): „Ich bin enttäuscht, dass wir heute keine bessere Leistung gezeigt haben. Stuttgart hat das Spiel völlig verdient gewonnen, weil sie mit Selbstvertrauen aufgetreten sind. Das hätten wir nach dem Spiel gegen Dortmund eigentlich auch tun können, aber davon hat man heute gar nichts gesehen. Gegen den Ball war es phasenweise noch okay, aber mit Ball ist uns nichts gelungen. Das ist natürlich nicht das Ende, das wir erhofft haben, und es wird ein paar Tage dauern, bis wir das aufgearbeitet haben.“

Sebastian Hoeneß (Trainer Stuttgart): „Wir sind super happy mit dem Auftritt heute Abend. Das war eine richtig gute Leistung meiner Mannschaft von der ersten bis zur letzten Sekunde. Die Augsburger haben versucht uns in der ersten Halbzeit hochzupressen, da mussten wir hellwach sein. Wir haben heute in den richtigen Momenten die Tore gemacht, auch in der Höhe geht das meiner Meinung in Ordnung. Nach der Halbzeit wussten wir, dass wir die Spannung hochhalten müssen, ein 2:0 ist ein gefährliches Ergebnis. Das haben wir geschafft und ich bin froh, dass wir das letzte Spiel des Jahres so gespielt haben, wie wir es gespielt haben.“

