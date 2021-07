Süßer Seehundnachwuchs im Zoo Augsburg

Gestern bekam die Augsburger Seehunddame Pia ein gesundes Jungtier und kümmert sich vorbildlich darum.

Pia ist mit ihren 21 Jahren schon fast eine Seehundoma, hat aber sehr viel Erfahrung bei der Aufzucht ihres (wahrscheinlich) Sohnes, der sich schon sehr selbständig im Wasser bewegt.

Eine Gelegenheit ihn sich anzusehen besteht vielleicht auch bei der ersten Abendführung, die der Zoo nach 2 Jahren durchführen kann. Statt der Dschungelnacht am 30. Juli, die leider in diesem Jahr erneut abgesagt werden musste, kann man endlich wieder den Zoo am Abend besuchen.

Coronabedingt kann dies nur in kleinen Gruppen mit ca. 15 Personen angeboten werden,sodass der Zoo insgesamt nur 100 Personen annehmen kann. Daher ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Diese kann per Email (info@zoo-augsburg.de) oder telefonisch (0821 5671490) erfolgen.

Beginn 19 Uhr; Kostenpunkt Erwachsene 16.- €, Kinder 8.- €