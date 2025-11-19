Super E10 und Diesel wieder etwas günstiger

Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Nach einer aktuellen Auswertung des ADAC kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt zuletzt 1,685 Euro, was einem Rückgang von 0,4 Cent entspricht. Der Dieselpreis fiel etwas stärker und lag bei durchschnittlich 1,633 Euro pro Liter, ein Minus von 0,7 Cent.

Der Rohölpreis, ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Kraftstoffpreise, blieb im Wochenvergleich nahezu unverändert. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent lag knapp unter 65 US-Dollar. Auch der Euro stand im Vergleich zum US-Dollar auf dem Niveau der Vorwoche.

Die Differenz zwischen Benzin- und Dieselpreis vergrößerte sich geringfügig auf 5,2 Cent je Liter. Diesel wird allerdings um rund 20 Cent geringer besteuert als Benzin – die aktuellen Spritpreise spiegeln diesen Unterschied nicht wider.