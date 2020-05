Supermarkt in Höchstädt wird Raub der Flammen

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Höchstädt (Kreis Dillingen) zu einem großen Feuerwehreinsatz. Ein örtlicher Supermarkt stand in Flammen.

Gegen 4:20 Uhr wurde in Höchstädt Feueralarm ausgelöst, die Sirenen klangen schrill durch die 6000 Einwohnerstadt. Der örtliche EDEKA-Supermarkt stand in Flammen. Einsatzkräfte der Höchstädter Feuerwehren, der Stadtteilswehren und aus Dillingen rückten an, um das Schlimmste zu verhindern, ein Übergreifen auf das benachbarte Seniorenheim.

Unterstützt duch das THW konnte dies verhindert werden, der Supermarkt aber wurde ein Raub des Feuers. Zur Brandursache wurde bisher nichts bekannt, der Schaden ist im Millionenbereich zu taxieren.