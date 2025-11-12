Newsletter
Supermarktangestellter stoppt wiederholt ladenden Dieb in Nürnberg
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Ein Ladendieb wurde am Dienstagabend (11.11.2025) in einem Nürnberger Supermarkt vom Personal aufgehalten. Der 41-Jährige war bereits zum zweiten Mal am selben Tag in dem Geschäft in der Ostendstraße beim Stehlen erwischt worden.

Wiederholter Diebstahl im Supermarkt

Der Mann, der Waren im Wert von fast 200 Euro in seine Tasche steckte, fiel dem Angestellten auf, da er bereits früher am selben Tag dort gestohlen hatte. Beim Versuch, das Geschäft zu verlassen, wurde er von einem Mitarbeiter gestoppt, woraufhin er diesen zur Seite schubste.

Polizei ergreift Maßnahmen

Der Dieb ließ schließlich seine Tasche mit dem Diebesgut fallen und konnte trotz seines Widerstandes festgehalten werden. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Gegen den 41-jährigen Deutschen wurde ein Haftantrag gestellt, und er wird dem Ermittlungsrichter zur Entscheidung über die Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel