Superstarke Leistung reicht nicht – Augsburgerin Tina Rupprecht verliert Weltmeisterschaftkampf

Es war vielleicht einer der besten Kämpfe, die es im Profi-Frauenboxen je gab. Die Augsburgerin Tina Rupprecht lieferte der US-Amerikanerin Seniesa Estrada einen großartigen Fight, verlor aber am Ende nach Punkten.

Da war er also, der Tag der Titelvereinigung. Die Weltmeisterin des Profiverbandes WBC Tina Rupprecht traf in Fresno (USA) auf die Gürtelträgerin der WBA Seniesa Estrada. Ein Showdown, denn am Ende dieses Fights würde am Ende Titelträgerin beider Verbände sein.

Wie zu erwarten, entwickelte sich ein enger Kampf. Erst traf „Tiny Tina“, so Rupprechts Name, dann „Superbad“ Estrada. Runde für Runde zeigten die beiden stärksten Boxerinnen im Minimumgewicht absolute Höchstleistungen. Ein Kampf, der bis in die letzte der zehn Runden Sport auf höchstem Niveau bot, ohne dass es eine klare Siegerin gab. Die Entscheidung musste durch die ausschließlich amerikanischen Punktrichter fallen und diese sahen ihre Landsfrau mit 100:90 Punkten vorne. Ein zu eindeutiges Ergebnis gegen die Augsburgerin, die fassungslos das bittere Urteil entgegennahm.

Rupprecht verlor somit im 15. Kampf ihrer Profilaufbahn nicht nur den ersten Kampf, sondern auch ihren Titel. Seniesa Estrada bleibt ungeschlagene Weltmeisterin der beiden Weltverbände.